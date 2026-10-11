جامعة أسوان تحقق إنجازا علميا بإدراج 13 من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% عالميا

حققت جامعة أسوان إنجازًا علميًا جديدًا، بعد إدراج 13 من علمائها وباحثيها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في تخصصاتهم العلمية، وفقًا للتصنيف الدولي المرتبط بجامعة ستانفورد الأمريكية، الذي يستند إلى بيانات قاعدة Scopus ومؤشرات قياس الإنتاج البحثي والتأثير العلمي.

وضمت القائمة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات العلوم والهندسة والزراعة والموارد الطبيعية، في تخصصات متنوعة تشمل العلوم البيئية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم النانو، والكيمياء العضوية، والهندسة الزراعية.

- 8 علماء من كلية الهندسة

وشملت القائمة من كلية الهندسة 8 علماء وباحثين، هم الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي، والأستاذ الدكتور كرار محمود، والأستاذ الدكتور صلاح كمال، والأستاذ الدكتور ممدوح عبد الآخر، والأستاذ الدكتور زياد محمد علي، والأستاذ الدكتور محمد متولي محمود، والدكتور صابر مجدي، والدكتور عمر عبد الرحيم.

- 4 علماء من كلية العلوم

وضمت القائمة من كلية العلوم الأستاذ الدكتور محمد نجيب راشد، المتخصص في العلوم البيئية، والأستاذ الدكتور أحمد محمد رشاد، المتخصص في الهندسة الميكانيكية والنقل، والدكتور دياب خلف الله، في مجال علوم النانو، والدكتور إسلام محمد عبد الله، في مجال الكيمياء العضوية.

- باحث من كلية الزراعة والموارد الطبيعية

كما أُدرج الدكتور عبد الله الشوادفي إبراهيم الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية، ضمن القائمة الدولية.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذا الإنجاز يعكس تميز الكفاءات العلمية والبحثية بالجامعة، والجهود المبذولة لدعم البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي، بما يعزز حضور الجامعة في الأوساط الأكاديمية العالمية.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير منظومة البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، ودعم الباحثين في مختلف التخصصات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.

ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات العلمية، من بينها الاستشهادات بالأبحاث ومؤشرات قياس التأثير والإنتاج البحثي، مع مراعاة التخصصات العلمية المختلفة.

ويعكس هذا الإنجاز تنوع المجالات البحثية بجامعة أسوان، ويعزز جهودها في دعم الابتكار وإنتاج المعرفة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مكانة البحث العلمي المصري على المستوى الدولي.