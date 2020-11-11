بايدن يعد ميركل بتعزيز العلاقات مع ألمانيا

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بتعزيز العلاقات مع بلادها.

وأعلن فريق الرئيس المنتخب أن بايدن أوضح لميركل في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء عزمه إعادة إحياء العلاقات عبر ضفتي الأطلسي ككل من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتعاون داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واضاف الفريق أن بايدن أعرب عن اهتمامه بالتعاون الوثيق مع ميركل في معالجة تحديات مشتركة ومنها مكافحة جائحة كورونا وحماية المناخ وإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي، وتابع بيان الفريق أن " بايدن رحب أيضا بإمكانية العمل مع الاتحاد الأوروبي على أجندة مشتركة".

كانت ميركل أجرت اليوم اتصالا هاتفيا مع بايدن هنأته خلالها بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأعربت عن تمنياتها بتعاون وثيق مفعم بالثقة مع واشنطن.

وكان شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن كلا الطرفين اتفقا على أن " التعاون عبر ضفتي الأطلسي اكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى وجود عدد كبير من التحديات العالمية".

وأضاف زايبرت أن ميركل أبلغت بايدن تهنئتها لنائبته المنتخبة كامالا هاريس.

وكانت ميركل بعثت تهنئة كتابية إلى بايدن يوم السبت الماضي، وعرضت عليه أمس الاثنين تعزيز المشاركة الألمانية في القضايا الأمنية، وقالت " نحن الألمان ونحن الأوروبيين نعرف أن علينا أن نتحمل مسؤولية ذاتية أكبر في هذه الشراكة في القرن الحادي والعشرين".

كانت العلاقات الأمريكية الألمانية تردت خلال السنوات الأربع التي تولى فيها دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. وتأمل الحكومة الألمانية الآن في تحسن العلاقات مرة أخرى في ظل إدارة بايدن.