حبس المتهم بقتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي 4 أيام بالدقهلية

قررت نيابة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس المتهم بقتل وحرق طفلة جيرانه لسرقة "قرطها الذهبي" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار زوجته لسؤالها في مدى مشاركتها في الواقعة.

واعترف المتهم "محمد خ."، 28 سنة فلاح، أمام النيابة العامة، أنه خطط لسرقة القرط الذهبي من الطفلة، وبعد أن نفذ ما خطط له خشي أن تخبر أهلها وتفضحه أمامهم وخاصة أنهم جيران، ومن نفس عائلة "السخري" وطلب من زوجته " أسماء ح." ٢٤ سنة، أن تنادي على الطفلة أثناء خروجها من بيته، ولما عادت كتم أنفاسها حتى ماتت بين يديه، ووضعها في شيكارة وألقاها في الظلام في بيت مجاور تحت الإنشاء.

وقررت النيابة العامة استعجال تقرير الطبيب الشرعي حول مقتل الطفلة جنى محمد صلاح السخري، 4 سنوات، من قرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وطالبت التحريات النهائية لمباحث المركز، وسرعة ضبط وإحضار الزوجة المتهمة واستدعاء شهود الواقعة لسؤالهم.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة المنزلة بعثور عدد من الأهالي على جثة طفلة عمرها، 4 سنوات داخل جوال بمبنى تحت الإنشاء على أطراف القرية.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، و بالفحص تبين أن الجثة للطفلة "جنى محمد صلاح السخري، 3 سنوات، من قرية "الرودة" والمبلغ بغيابها منذ يومين، تبين أن الجثة يوجد بها آثار حروق لتشويه ملامحها لعدم التعرف عليها.

وإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة وتكليف المباحث بسرعة ضبط الجناة وتحريات المباحث حول الواقعة