الإسماعيلي يقترب من ضم حارس جديد بعد فشل صفقة عامر

بات النادي الإسماعيلي على وشك الإعلان عن خامس صفقاته بالانتقالات الجارية، حيث اقترب بشكل كبير من التعاقد مع لؤي عاشور حارس مرمي العربي القطري، لمدة خمسة مواسم قادمة مقابل 5 ملايين جنيه.

وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد فشل مفاوضات التعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، بجانب الاستغناء عن محمود عبد المنصف حارس الدراويش منذ أيام قليلة.

ويعاني الدراويش من نقص حاد في هذا المركز، حيث لا يوجد به سوى محمد فوزي، ويرغب الجهاز الفني في ضم حارس أو اثنين على مستوى عالٍ لسد العجز بمركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع الثلاثي أحمد مصطفى و رضوان شريفي و آري بابل، في إنتظار حسم الصفقة الرابعة بالتعاقد مع فخر الدين بن يوسف.