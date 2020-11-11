تحرير 8 محاضر للمخابز المخالفة بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.



وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بتمكن وإدارة تموين كفر الدوار، برئاسة المهندس مصطفى الزمراني، من شن حملة لضبط المخالفين.



وخلال حملة في الثالثة فجرًا، تمكنت الرقابة التموينة بقيادة مصطفى غريب، من تحرير محاضر ضد أصحاب المخابز بكفر الدوار، بلغت 8 محاضر.



وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر

نقص وزن 17 جرامًا و5 جرامات في الرغيف، و3 تقارير مواصفات، وتم تحريرالمحاضر اللازمة.