المبعوثة الأممية إلى ليبيا: عقد الانتخابات في فترة لا تتعدى الـ18 شهرا

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق؛ من أجل إنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشاملة، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ذات ثقة.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن المنتدى تضمن توضيح الخطوات للوصول إلى الانتخابات، إضافة إلى الاتفاق على الأساس الدستوري وفق العملية التي وضحها المشاركون، قائلة إن الانتخابات سيتم عقدها في فترة لا تتعدى الـ18 شهرًا.



ولفتت إلى أن خارطة الطريق توضح الخطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، واستعادة الخدمات العامة، وبدء عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية؛ من أجل المعالجة السريعة للقضايا التي تهم النازحين داخل البلاد وخارجها، وتضمن العودة إلى منازلهم بشكل آمن يحمي كرامتهم.



وأشارت إلى أن خارطة الطريق تستند على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2510) الصادر عام 2020، والذي يعتمد على مخرجات مؤتمر برلين المنعقد شهر يناير الماضي، موضحة أن القرار يدعو إلى إنشاء مجلس رئاسي وحكومة فعالة لتمكين عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية موثوقة.