الملتقى الثامن أهل مصر للشباب يستعد لختام فعالياته

واصل الملتقى الثامن "أهل مصر" للشباب، فعالياته التي تقدم لـ١٠٠ شاب وفتاة من مناطق الحدود "الشلاتين، وأبو رماد، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، وأسوان، والقاهرة"، والذي يقام برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة العامة للشباب والعمال بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى بمحافظة دمياط، بإقليم شرق الدلتا برئاسة أمل عبدالله.

وتفقدت د. حنان موسى، فعاليات الورش الفنية والتي واصلت أعمالها لانهاء المنتجات الخاصة بكل ورشة؛ تمهيدا لعرضها في المعرض النهائي الخاص بالملتقى ومنها ورش "المشغولات الجلدية، والديكوباج، والطرق على النحاس، والنسيج المستحدث، والخيامية، والأركت، والدراما المسرحية".

جدير بالذكر أن الهيئة سبق ونظمت سبعة ملتقيات لشباب أهل مصر بقصور ثقافة "الأسمرات، وأسوان، ومطروح، والغردقة، وبورسعيد، والخارجة، وتوشكي"؛ وذلك تأكيدا على دور الهيئة في نقل الثقافة إلى مختلف ربوع الوطن، وإسهاما منها لتوفير مناخ جيد لخلق جيل واع ومثقف من الشباب.