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كيروش يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مواجهة أنجولا

محمود عيسى
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 2:35 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 2:40 م

حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على طمأنة الجماهير المصرية، قبل المواجهة الصعبة للفراعنة غدا الجمعة أمام منتخب أنجولا.

وتلعب مصر ضد أنجولا في العاصمة الأنجولية لواندا، في تمام الساعة 9 مساء، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتعود بعثة المنتخب بعد أداء مباراة أنجولا إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكتب كيروش، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتطلع إلى تقديم أداء مميز بالعمل الجاد وتواضع اللاعبين".

وتولي كيروش تدريب مصر، خلفًا لحسام البدري، الذي تمت إقالته من القيادة الفنية للفراعنة، بسبب ضعف مستوى الفريق بعد الفوز الصعب على أنجولا في القاهرة، والتعادل القاتل أمام الجابون بالجولتين الأولى والثانية من مشوار تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات المونديال، برصيد 10 نقاط، متفوقا بـ4 نقاط على منتخب ليبيا صاحب الوصافة.


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