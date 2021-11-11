نقيب صيادلة الإسكندرية ونائب المحافظ يكرمان أسر ضحايا كورونا

افتتحت نقابة الصيادلة بالإسكندرية فعاليات المؤتمر السنوي للصيادلة، صباح اليوم الأربعاء، بأرض نادي الصيادلة بشاطئ سابا باشا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، والدكتور عاطف الحصري مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة، والدكتور وائل علي السكرتير العام للاتحاد الدولي للصيادلة عن دول شرق المتوسط، كما شارك عبر الفيديو كونفرس كل من الدكتورة كاترين دوجان الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة، والدكتور بروسبير هيج الرئيس التنفيذي للاتحاد الإفريقي للصيادلة.

وجرى خلال فعاليات المؤتمر، تكريم أسر الصيادلة الشهداء من ضحايا كورونا، كما تم تكريم الصيادلة العاملين بمستشفيات العزل بالإسكندرية وسط أجواء من المحبة والتقدير.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي إن اليوم هو يوم وفاء وعرفان لأرواح شهدائنا الصيادلة ضحايا كورونا، والذين كانوا خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة، وأدّوا أدوارهم بتفانٍ وإخلاص، وتتشرف نقابة صيادلة الإسكندرية بتكريم رمزي لأسر الشهداء، الذين لن ننسى أبدًا تضحياتهم العظيمة، كما نتشرف بتكريم السادة الزملاء ممن بذلوا جهدًا كبيرًا خلال جائحة كورونا في مستشفيات العزل بالإسكندرية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جاكلين عازر: أتشرف بتكريم أسر الشهداء من الصيادلة عرفانا بتضحياتهم النبيلة، كما أتقدم بخالص الشكر للنقابة على تعاونها الدائم مع محافظة الإسكندرية خلال جائحة كورونا، وتقديم الدعم من أجهزة الطبية ومستلزمات حماية وأدوية من ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأكد الدكتور عاطف الحصري أن دور الصيدلي مؤثر فىيمنظومة الرعاية الصحية بشكل بالغ الأهمية، وبالرغم من أن موضوع تكليف الصيادلة كان صعباً في البداية فإنه تم تدارك الأمر لصالح المنظومة الصحية.

وقال الدكتور وائل علي: أتشرف بالتواجد وسط صيادلة الإسكندرية، والذين عددهم 31 ألف صيدلي مما يمثل ثروة كبيرة علمياً ومهنيا في مجال الرعاية الصحية فى مصر"، مشيرًا إلى أن اختيار أرض نادي الصيادلة لعقد المؤتمر هو في حد ذاته معنى رمزي غاية في الأهمية، وأشاد بجهود نقابة صيادلة الاسكندرية في استرداد أرض ناي الصيادلة والتى كانت حقا مسلوبا منذ أكثر من ٣٠ عامًا.

وأوضح سكرتير الاتحاد الدولي للصيادلة أن هناك أكثر من 15 تخصصًا حيويًا في المجالات الصيدلية تفتح فرصًا متنوعة للزملاء في مجالات متعددة، منها: "اقتصاديات الدواء، والجودة، والتغذية، والتركيبات الصيدلانية، والصيدلة البيطرية، وعلوم الأورام، والتغذية"، وأصبحت وسائل التدريب متاحة ومتنوعة لجميع الزملاء لتطوير صيادلة مهنيين ينتمون لمهنة واحدة عظيمة.