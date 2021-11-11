بدء نزع ملكية الأراضي والعقارات الواقعة بمسار توسعات محور جيهان السادات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2660 لسنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقا) في المسافة من ميدان تاکی حتی شارع أحمد لطفي السيد محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛ تمهيداً لنزاع ملكية الأراضي والمباني الواقعة والمتعارضة مع مسار المحور.

وحول المشروع قالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يأتي في إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالا لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الجهاز المركزى للتعمير درس مشروع إنشاء المحور المذكور والذي يهدف إلى استحداث محور مروری حر يبدأ من شارع أحمد لطفي السيد عند مخرج نفق أبو حشیش ومرورا بشارع مصر والسودان وشارع أحمد سعید متقاطعا مع طريق صلاح سالم أسفل كوبري الفردوس مرورا بشارع ابن قنصوة ومتقاطعا مع محور الأتوستراد عبر كوبرى علوى ومارا بشارع الطيران بحی منشأة ناصر وفوق طريق إعمار حتی ربطه على امتداد محور المشير طنطاوی وصولا للربط مع شارع ذاکر حسین.

وأوضحت الوزارة أنه سبق صدور قرار المنفعة العامة رقم 1429 لسنة 2020 لقطاع المحور في المسافة من میدان تاکی بشارع الفردوس وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوی وتم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها للحركة المرورية.

ولفتت إلى إقرار تنفيذ قطاع المحور في المسافة من ميدان تاکی حتى شارع أحمد لطفي السيد عند مخرج نفق أبو حشیش مرورا بشارع أحمد سعيد وشارع مصر والسودان والمشروع مدرج له اعتمادات ضمن خطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزى للتعمير.

ووفقاً للوزارة فقد قدرت القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمباني المعترضة لمسار إنشاء المحور في المسافة من ميدان تاکی حتی شارع أحمد لطفي السيد بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الإدارة العامة للتثمين) بمبلغ (85) مليون جنيه.