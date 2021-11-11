فيديو رئيس مصنع سيماف: 80% من قطارات البضائع تصنيع محلي

كشف اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل مشاركة المصنع في مؤتمر النقل الذكي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الهيئة العربية للتصنيع بشكل عام تضم 14 مصنعا، مشيرا إلى أن عمر مصنع سيماف يبلغ 65 عاما، ويعمل في مجال السكك الحديدية مترو الأنفاق.

وأشار إلى أن «50 قطار مترو أنفاق على الأقل بإجمالي 400 عربة خرجت من مصنع سيماف»، موضحًا أن نسبة مشاركة المصنع في مترو الأنفاق تصل إلى 40%.

ولفت إلى أن 80% من مدخلات عربات قطارات البضائع محلية، قائلًا إن 360 مصنعا محليا يعملون مع مصنع سيماف، إضافة إلى أن الهيئة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقليل فاتورة الاستيراد.

وذكر أن مصانع الهيئة العربية عززت قدراتها الصناعية في المجال الطبي عقب أزمة فيروس كورونا، بالاتجاه إلى صناعة مسامير وشرائح المفاصل، فضلا عن وجود مصنع إلكترونيات على أعلى مستوى.