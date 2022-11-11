وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأسترالي توفير وسائل شحن للسلع الاستراتيجية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ريس ويتبي وزير الزراعة بدولة استراليا، آفاق التعاون المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين ‏وذلك على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ.



‏وطرح القصير خلال اللقاء نقاط التعاون المقترحة والتي تمثلت في سبل تعزيز التجارة البينية بين الدولتين وبحث إمكانية قيام الجانب الاسترالي بتوفير وسائل شحن للسلع الإستراتيجية من أستراليا الى مصر باسعار تنافسية

واعادة النظر في القرارات المتعلقة باستيراد الخراف والأغنام الحية من أستراليا.



كما بحث الجانبان التعاون في مجال استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الانتاجية والجودة ومقاومة للجفاف والملوحة، والإسراع في الانتهاء من ملف تصدير العنب المصري للسوق الاسترالي.



وتناول لقاء الوزيران التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مجال الزراعة، وإنتاج تقاوي محسنة ومقاومة للآفات والأمراض خاصة المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا.



وتطرق الوزيران إلى التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية التطبيقية وإنتاج الامصال واللقاحات.



واتفق الوزيران على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين تتضمن كافة اوجه التعاون سالفة الذكر وغيرها علي ان تنص على انشاء لجنة زراعية مشتركة يترأسها وزيرا الزراعة في البلدين على ان تجتمع مرة واحدة في العام في كلآ من الدولتين علي التوالي.



ومن ناحية أخرى فقد أعرب الوزير الاسترالي عن سعادته في المشاركة في مؤتمر المناخ معربا عن امتنانه بزيارة مصر ومؤكدا على حق الدول النامية وفي مقدمتها دول القارة السمراء في الحصول على تعويضات ملائمة نتيجة لتعرضها لخسائر ضخمة نجمت عن عوامل خارجة عن ارادة تلك الدول.



حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ومن الجانب الاسترالي السيدة ناشيد شودري المستشار التجاري الاقليمي لاستراليا في المنطقة.