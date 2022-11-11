يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علـى أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسي علم) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 17

العاصمة الإدارية 25 17

6 ـكتوبر 25 17

بنها 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 24 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 24 17

شلاتين 28 21

الإسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 23 17

وادي النطرون 24 17

مطروح 23 16

السلوم 23 15

سيوة 23 12

العريش 23 17

رفح 23 17

الطور 26 18

كاترين 19 10

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 27 20

الفيوم 26 15

بني سويف 24 14

المنيا 24 14

أسيوط 26 13

سوهاج 26 13

قنا 27 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 29 12

أبوسمبل 28 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21