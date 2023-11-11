خرج مئات المحتجين اليوم، في تظاهرة بوسط العاصمة الألمانية برلين، للمطالبة برفع الحصار عن غزة والذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونظم المحتجون، مسيرة امتدت من ميدان "أورانين بلاتز" مرورا بعدد من شوارع وسط برلين حتى كرويتسبرج، وهي المظاهرات المستمرة للأسبوع الرابع منذ اندلاع الحرب في العاصمة الألمانية.

مواطنون ألمان مستاؤون من موقف الحكومة

وكان لافتا تزايد مشاركة عدد من المواطنين الألمان في التظاهرة، ونددوا بموقف الحكومة الألمانية من الحرب والميديا، وحماية المدنيين في غزة.

وقال إحدى المشاركات لمراسل الشروق: أشعر بالخجل لموقف الحكومة الألمانية من ما يحدث، وكذلك تغطية وسائل الإعلام الألمانية التي تركز على الجانب الإسرائيلي فقط بينما هناك آلاف الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم معظمهم من الأطفال والنساء".

وقالت أخرى: "رأيت الصور والفيديوهات للضحايا في غزة، إننا نفقد إنسانيتنا، لهذا أنا أشارك هؤلاء في المطالبة بوقف ما يحدث من قتل الأبرياء في غزة".

ورفع المتضامنون الأعلام الفلسطينية وارتدى اغلبهم الكوفية الرمز الفلسطيني الشهير، وسط هتافات، "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا قتل المدنيين في غزة"، "أوقفوا الإبادة في غزة"، "الحرية لغزة.. احفظوا غزة الآن".

القبض على متظاهرين

وشددت الشرطة الألمانية من إجراءاتها في محيط التظاهرة، وصرح متحدث باسم الشرطة الألمانية في برلين في وقت لاحق، بأن الشرطة ألقت القبض على بعض الأشخاص بسبب حمل لافتات يقع محتواها تحت طائلة القانون.

وأضاف المتحدث، أنه تم أخذ البيانات الشخصية لامرأة شاركت في المسيرة كمنظمة وتهديد ممثل صحفي بأخذ بياناته.

ولم يتم الإعلان بعد عن عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرة التي لا تزال مستمرة حتى مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت العديد من المدن الألمانية شهدت اليوم مظاهرات للإعراب عن تأييدهم للفلسطينيين.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة برلين أن الشرطة أحصت تجمع 2600 شخص قبل بدء مظاهرة في منطقة برلين-كرويتسبرج.

وتجمع 2500 شخص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة ميونخ وذلك حسبما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة سارت بشكل سلمي إلى حد بعيد، وأوضح أن الشرطة نشرت نحو 200 فرد من أفرادها لتأمين المظاهرة، وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وكان فرع حركة "فلسطين تتحدث" في ميونخ هو الذي دعا إلى تنظيم هذه المسيرة تحت شعار "أوقفوا الحرب- الحرية لفلسطين".

وأفادت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، بتجمع 2000 شخص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة فوبرتال، وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 100 شخص تجمعوا في نفس الوقت في مظاهرة داعمة لإسرائيل.

وذكر مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن المظاهرة حافظت على الطابع السلمي لكن أجواءها كانت مشحونة عاطفيا.

يأتي ذلك في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجماته المكثفة وغير المسبوقة على سائر أرجاء قطاع غزة المحاصر، منذ بداية العدوان الإسرائيلي بعد هجوم حماس المفاجئ في أكتوبر الماضي على منطقة غلاف غزة.