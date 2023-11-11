وزير الخارجية السعودي: استفحال ازدواجية المعايير أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن قطاع غزة يشهد «أزمة إنسانية وأخلاقية غير مسبوقة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية بمدينة الرياض، مساء السبت، أن «الأزمة الإنسانية ناجمة عن القتل والدمار التي تخلفها آلة الحرب الإسرائيلية، والتي راح ضحيتها أكثر من 11 آلف مدني فلسطيني؛ أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ».

وأشار إلى أن «الحصار المفروض على غزة ومنع الاحتياجات الإنسانية عن أهلها، لا يمكن اعتباره إلا عقاب جماعي مجرم في القانون الدولي».

ولفت إلى أن «الحصار المفروض على غزة ومنع الاحتياجات الإنسانية عن أهلها ينم عن أزمة أخلاقية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لتلك الأزمة، وعجز مجلس الأمن والمنظمات الدولية عن القيام بدورها».

ونوه إلى «استفحال ازدواجية المعايير التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر؛ لارتكاب قائمة طويلة من انتهاكات القانون الدولي».