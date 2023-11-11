مونشنجلادباخ يفوز على فولفسبورج في البوندسليجا

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فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه فولفسبورج 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأنهى مونشنجلادباخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما توماش كفانتشارا وروكو ريتز في الدقيقتين 16 و42.

وفي الشوط الثاني، أضاف مونشنجلادباخ هدفين آخرين عن طريق فرانك هونورات والحسن بليا في الدقيقتين 64 و71.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام فولفسبورج صاحب المركز العاشر.

وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لمونشنجلادباخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

فيما باتت هذه الخسارة هي السادسة لفولفسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.