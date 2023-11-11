أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مواصلة ضرب غزة بكل قوة، مطالباً الولايات المتحدة بعدم الرضوخ لأي ضغوطات لديها.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "العربية"، "نقدر الدعم العسكري الأمريكي المستمر لنا"، لكنه أضاف "هناك أصوات أمريكية لا تدعمنا ونحن نحاربها".

كما طالب الأمريكيين بعدم الرضوخ لضغوطات الأقليات في الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأضاف: نرغب في منطقة منزوعة السلاح ندخلها متى نريد، لن تديرها حماس.. سنجتث الحركة إلى الأبد، ولن تديرها سلطة لم يدن رئيسها ما حدث يوم 7 أكتوبر (أبو مازن).

وتابع: السلطة الفلسطينية تدفع الرواتب لعائلات من يقتلون أطفالنا (الأسرى).. السلطة الفلسطينية تربي الأطفال على ثقافة كراهيتنا.

كذلك، انتقد الأصوات المنددة بالحرب في الغرب.

وحذر نتنياهو حزب الله من "الخطأ والدخول في الحرب"، مضيفاً: "مستعدون للتحرك في كل الجبهات وخصوصا الشمالية".

وتابع: "إعادة المخطوفين هدف رئيسي لنا"، مبيناً أن لا وقف لإطلاق النار دون استعادة الأسرى.

كذلك، قال: "مفاوضات الإفراج عن الرهائن تتم عبر الموساد".

كما قال: "لن نتحدث عن مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس، مشيرا إلى أن السلام والأمن يأتي بعد القضاء على الحركة المسلحة.

ومنذ أكثر من شهر، تشن إسرائيل هجوماً عنيفاً على قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وفق حصيلة جديدة وخطف 239 رهينة.

وأدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ إلى استشهاد أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة معلنة.