شولتس: يجب أن تظل إسرائيل مكانا آمنا لليهود في كل أنحاء العالم

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية وجود إسرائيل كمكان آمن لليهود.

وعلى هامش مؤتمر منعقد في مدينة ملقا الإسبانية على مدار يومين للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا، قال شولتس اليوم السبت:" ومن المهم أن يكون من المعروف في العالم كله أن هذا المكان موجود".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "لهذا السبب يجب أن يكون تضامننا مع إسرائيل واضحا. إن الهجوم المروع لحركة حماس على مواطنين إسرائيليين، على أطفال وكبار سن وشباب كانوا يشاركون في حفل، أعمال الإذلال التي تم تصويرها، هذا شيء لن نقبله أبدا".

وطالب شولتس في الوقت نفسه ببذل كل ما هو ممكن من أجل منع تصعيد الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للناس في قطاع غزة.

وتطرق المؤتمر أيضا إلى الحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا والهجرة والإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.

وأكد شولتس على الحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهك الاتفاق الذي استمر على مدار عقود والمتعلق بعدم تغيير الحدود بالقوة، وقال شولتس إنه لهذا السبب " لا ينبغي لشولتس أن ينتصر".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن هذا الأمر لا يتطلب مساعدة أوكرانيا وحسب بل يتطلب أيضا تعزيز القدرة الدفاعية الأوروبية وتحسين العلاقات مع الأمم الطامحة على مستوى العالم ودول ما يعرف بالجنوب العالمي.

وشارك في المؤتمر لارس كلينجبايل رئيس حزب شولتس الاشتراكي الذي أكد بدوره أنه يجب أن يسفر المؤتمر عن إشارة واضحة بخصوص إسرائيل مشيرا إلى أن التضامن مع إسرائيل يعني الوقوف إلى جانب إسرائيل عندما تدافع عن نفسها وتواجه هؤلاء "المسؤولين عن الهجمات الإرهابية المروعة".