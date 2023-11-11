مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي باكستان والأردن

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الأخضر التي ستخوض مباراتي باكستان والأردن، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره باكستان يوم الخميس القادم، على ملعب نادي الفتح، فيما سيلعب أمام نظيره الأردن يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل، في مدينة الإحساء استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كما يلي:

«محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري».