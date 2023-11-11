 إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالعياط - بوابة الشروق
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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالعياط

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 11:34 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 11:34 ص

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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