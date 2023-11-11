إزالة 163حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة، برئاسة محمد نعمه كجك رئيس المركز، على مدار أسبوعين، حملات موسعه لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وقال كجك في تصريحات صحفية، إنه لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية ، ومخالفات البناء .

وأضاف أن هذه الحملات أسفرت عن إزالة 163 حالة تعدٍ على مساحة تجاوزت 44 ألف متر، تنوعت ما بين سملات وقواعد خرسانية وأسوار مقامة بالطوب الأبيض وأعمدة ومبانى غير مكتملة بالطوب الأبيض والأسمنت ومبانٍ بالطوب الأحمر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل قوه وحزم لردع المخالفين مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها .

ووجه رئيس المدينة ، رؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع الزراعة بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد ، والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.