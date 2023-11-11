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بدء جلسة العمل المغلقة للقمة العربية الإسلامية في الرياض

وكالات
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 6:29 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 6:29 م

بدأت، مساء اليوم السبت، جلسة العمل المغلقة للقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي ذلك، بعد أن انتهى زعماء الدول المشاركة من إلقاء الكلمات في انطلاق القمة، التي تتطرق إلى الوضع في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا لليوم الـ34 على التوالي.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

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