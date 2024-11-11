حماس تقدم دليلا: الاحتلال فشل في وأد واجتثاث المقاومة

قالت حركة حماس، إنّ المقاومة تخوض حرب استنزاف مع الاحتلال الإسرائيلي، وتكبده خسائر يومية في جنوده وآلياته.

وأضافت في بيان، أنَّ استمرار تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتهم كتائب القسام، لقوات الاحتلال في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وآخرها العملية النوعية اليوم التي أوقعت على الأقل خمسة قتلى من جنود الاحتلال في شمال القطاع، و15 جنديا أمس، يؤكد فشل الاحتلال في وأد واجتثاث المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن المقاومة تستمر في توجيه الضربات النوعية ضد جنود الاحتلال، وتفشل كل مراهنات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأحلامه بتحقيق أي من أهدافه.

ونوه بأن استمرار الاحتلال في إجرامه وعدوانه على قطاع غزة سيقابل بمزيد من المقاومة والضربات الموجعة، التي لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحابه من القطاع بشكل كامل.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أفادت بأن خمسة جنود وضباط قتلوا في حادثين منفصلين في شمال قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إن الضابط القتيل في جباليا هو إيتمار فريدمان، وهو قائد فرقة كوماندوس، وأنه قتل وأربعة من الجنود جراء إصابتهم بقذيفة «آر بي جي»، بينما أصيب خامس بجروح خطيرة.