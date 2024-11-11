محافظ أسوان يستقبل قرينة رئيس صريبا لحضور مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تامارا فوتشيتش قرينة رئيس جمهورية صربيا، في مطار أسوان الدولي برفقة الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، واللواء وائل شلتوت نائب مدير المطار.

ورحب "كمال"، بقرينة رئيس جمهورية صريبا لزيارتها عروس المشاتي، وحرصها على حضور فعاليات الدورة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، الذي تنطلق فعالياته صباح الغد الثلاثاء، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد المحافظ، أن عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية طبقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهزة لاستضافة أي مؤتمرات أو مهرجانات، وخاصة خلال الفترة الحالية من العام مع انطلاق الموسم الشتوي، الذي يشهد زخمًا كبيرًا وإقبالًا متزايد من الأفواج السياحية والزائرين من مختلف دول العالم للاستمتاع بالبانوراما الجمالية والطقس المعتدل والشمس المشرقة التي تشتهر وتتميز بها أرض بلاد الذهب.