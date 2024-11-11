 ملك الأردن وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

وكالات
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 4:42 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 4:42 م

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الرياض، اليوم الاثنين، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ثمن الملك، خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، جهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توحيد المواقف العربية والإسلامية لخدمة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الملك ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشددا على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة.

وتناول اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

كما تم التأكيد على تلاقي وجهات النظر بين المملكتين حيال التطورات في المنطقة، وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

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