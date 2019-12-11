البحرية الليبية: سندمر أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا

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أكد رئيس أركان البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي فرج المهدوي أن قواته ستتعامل بقوة مع أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وقال المهدوي، في تصريح لإحدى القنوات التليفزيونية اليونانية أوردته (بوابة الوسط) الليبية، "إنه تلقى أوامر من القيادة العامة للجيش الليبي بإغراق أي سفينة تركية تدخل الحدود البحرية الليبية لاستكشاف النفط".

وكان البرلمان الليبي قد أدان في وقت سابق الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتباره انتهاكا صارخا لأمن ليبيا وسيادتها ومخالفتها للاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.