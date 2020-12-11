وزير الأوقاف: مواجهة الفساد وتحسين أحوال الناس من دعائم الحكم الرشيد

جمعة: الحفاظ على المال العام أحد المقاصد السامية.. والمال الحرام سم قاتل مهلك لصاحبه.. والوزارة تفتتح 16 مسجدا جديداً في 4 محافظات



قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن القرآن الكريم تضمن تنوعا أسلوبيا في النصوص التي تؤكد على رفض الفساد بكل صوره وأنواعه، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الفساد عملا على القضاء عليه، مشيرا إلى أن مواجهة الفساد أحد دعائم أي حكم رشيد.



وأضاف جمعة في خطبة الجمعة، بمسجد "الثورة" بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، حول "الحفاظ على المال، وحتمية مواجهة الفساد"، أن الحكم الرشيد يقوم على 4 دعائم وأركان أساسية تشمل، إقامة العدل ومواجهة الفساد وحرية المعتقد، والعمل على تحسين أحوال الناس، والحفاظ على المال بصفة عامة وعلى المال العام بصفة خاصة، حيث يعد أحد الكليات الـ 6 والمقاصد السامية التي أحاطها الشرع الحنيف بمزيد من الحفظ والعناية والصيانة، فشرع لحفظ المال، حد السرقة، كما شُرع الضمان والحوالة والكفالة والوكالة وحث الشرع على الوفاء بالحقوق وأداء الديون والأمانات وكل ما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.



وأشار إلى أن اليد الأمينة كانت عزيزة وشريفة غالية مصانة ضمن لها الإسلام الحفاظ عليها شأن عزة صاحبها، فلما هانت أصبحت رخيصة لا قيمة لها ولا لصاحبها، مؤكدا أن المال الحرام سم قاتل مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة لن يرث منه إلا الحسرة والهم والشقاء، مشيرا إلى أن الناجون هم من يواجهون الفساد، وأن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.



واستكمل: "بعض الناس قد يتحايل على القانون أو الإفلات منه، ولهؤلاء نقول من أفلت من حساب الخلق لا يمكن أن يفلت من قبضة الخالق، كما أن بعض العامة يقول لك لماذا التقاتل على المال الحرام ولا يأخذ الإنسان منها إلا الكفن، إلا أن بعض الحكماء يقولون أنه حتى لن تأخذه معك، فالكفن بعد قليل يبلى ويقول لك رب العزة لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة".



ولفت إلى أن مواجهة الفساد مادياً أو إداريا، سواء سرقة أو رشوة أو غشاً أو اغتلاسا واجب شرعي ووطني ومجتمعي، ومهمة مجتمعية تحتاج مشاركة الجميع في مواجهتها والقضاء عليها وهذا ما علمنا إياه ديننا الحنيف، مضيفاً "فالطيب تجد أثره بركة في حياتك وصحتك وأبناءك وأحفادك أم الخبيث لا تجني منه إلا الحسرة والندم في الدنيا والآخرة".



وفي سياق متصل، افتتحت وزارة الأوقاف أمس الجمعة، 16 مسجدًا جديدا بـ 4 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر العام الحالي 551 مسجدًا حتى الآن، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.



وتشمل المساجد التي تم افتتاحها، تشمل، 6 مساجد بمحافظة المنيا، و4 مساجد بمحافظة أسوان، ومسجد بشمال سيناء، و5 مساجد بمحافظة بني سويف، وكافة المساجد مابين تنفيذ وزارة الأوقاف، وكذلك جهود ذاتية تحت إشراف الوزارة.



وواصلت مديريات وزارة الأقاف على مستوى الجمهورية حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المساجد، والحفاظ على النفس البشرية.