«تعليم الإسكندرية»: غلق 53 مركز تعليمي مخالف للإجراءات الاحترازية

قال وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية الدكتور محمد سعد، إنه تم غلق 53 سنتر تعليمى مخالف للإجراءات الإحترازية حتى الآن، متابعا و تقرر تشكيل لجنة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بهدف متابعة إتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا ومن أجل صالح العمل.

وأوضح سعد اللجنة فى تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أن اللجنة تختص بالمرورعلى كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق الحي المختص التابعة لها واتخاذ اللازم نحو غلقها بالطريق الإداري واتخاذ اللازم حيال المخالفين من أصحاب المراكز والمقار.

وأشار إلى إن الحملات المفاجئة لغلق السناتر التعليمية المخالفة للإجراءات الإحترازية تم وضعها كضوابط لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يوميا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب.