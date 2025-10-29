جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن للأسلحة شمال قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم قبل قليل، وبشكل موجه بالدقة بنية تحتية في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن «البنية التحتية استخدمت لتخزين وسائل قتالية وجهاز طائر، كانت مخصصة لتنفيذ مخطط إرهابي ضد قوات الجيش وإسرائيل على المدى الزمني الوشيك».

وادعى أن «قوات الجيش من القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 104 شهداء وصلوا لمستشفيات قطاع غزة منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة.

وأضافت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء، أن من بين الشهداء 46 طفلًا، و20 من النساء، مشيرة إلى وصول 253 إصابة، منهم 78 طفلًا و84 من النساء.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي الشهداء 211 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 597، فيما بلغ إجمالي الانتشال 482 شهيدًا.