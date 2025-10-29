أحمد الشرع: اخترنا أن تكون إعادة الإعمار من خلال الاستثمار وليس المعونات والمساعدات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إن سوريا اختارت أن تكون إعادة الإعمار من خلال الاستثمار، وليس المعونات والمساعدات، مردفا: "لأننا لا نريد أن تكون سوريا عبئاً على أحد".

وأضاف الشرع، في جلسة حوارية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن سوريا تمكنت من استعادة مكانتها الإقليمية والعالمية خلال 10 أشهر، مشيراً إلى حرص السعودية على إعادة إدماج بلاده في المنطقة والعالم، لما تمثله دمشق كركيزة أساسية في المنطقة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وذكر الشرع أن حجم الاستثمارات، التي دخلت إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بلغت 28 مليار دولار.

وتابع: "سوريا غنية بالفرص، والبلدان التي تسعى إلى النهضة هي بحد ذاتها فرصة خاصة حين تمتاز بموقع هام أو استراتيجي كسوريا".

وأشار الرئيس السوري إلى أن حكومته اختارت إعادة الإعمار من خلال الاستثمار، ولم تلجأ إلى طريق المساعدات والمعونات. وقال: "شجعنا على الاستثمارات، وهذا أكثر راحة للجهات الراغبة في التعامل مع سوريا".

وذكر الشرع أن السعودية وقطر والإمارات لديها استثمارات في سوريا، وأن هناك حديثاً كبيراً عن استثمارات مرتقبة من الكويت والبحرين، وتركيا، وأن بعض الشركات الأمريكية دخلت بشراكة مع شركات في استثمار لتطوير مطار دمشق الدولي.