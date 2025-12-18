نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

التقى نائب وزير خارجية روسيا دميتري ليوبينسكي خلال زيارة يقوم بها إلى قطر، مع وزير الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، ومبعوث وزير الخارجية فيصل بن عبدالله آل حنزاب.



وأفادت الخارجية القطرية في بيان، بأن وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند، اجتمعت مع نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبينسكي.

وذكرت أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي مع فيصل بن عبد الله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين.

وأفادت الخارجية القطرية بأن ليوبينسكي وفيصل بن عبد الله آل حنزاب ناقشا موضوعات ذات اهتمام مشترك.