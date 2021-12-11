قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ العمل في سد جوليوس نيريري الذي تنفذه الشركات المصرية في تنزانيا يشهد تطورا كبيرا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة من تنزانيا، عبر قناة "صدى البلد"، أنّ المشروع يشمل ملايين الأطنان من الأعمال الخراسانية وآلاف الأطنان من الحديد، مؤكّدًا أن ما يقرب من ثمانية آلاف عامل منهم أكثر من 6500 عامل تنزاني يعملون في نفس الوقت، وهو ما يعكس قوة الإدارة المصرية للمشروع.

وأشار إلى أن تجربة بناء السد تعيد إلى الأذهان استعانة المصريين بالروس قبل 60 سنة لبناء السد العالي وبعدما اكتسبوا الخبرة والمعرفة يساعدون دولة إفريقية لبناء سد سيولد كهرباء بمعدلات إنتاجية أكثر من السد العالي.

وأوضح أنّ المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يروها للمرة الأولى.

وأكّد أن مصر لديها فرصة كبيرة للانتشار في العمق الإفريقي، بشركات القطاع الخاص المصرية وتحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أن الجانب التنزاني لديه ارتياح كبير ناحية الإدارة المصرية وتقدمها في العمل بمعدلات عالية.