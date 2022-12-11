إطلاق صاروخ سبيس إكس حاملا مركبة هاكوتو - آر نحو القمر

انطلقت مهمة تجارية لوضع مركبة هبوط على سطح القمر، من مركز "كيب كانفرال" الفضائي، في فلوريدا، صباح اليوم الأحد، حاملة مركبة الهبوط "هاكوتو-آر"، التابعة لشركة "آي سبيس" اليابانية.

ورفع صاروخ "فالكون-9" الذي صنعته شركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" مركبة الهبوط، إلى مدار حول الأرض، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تهبط مركبة الهبوط "هاكوتو-آر" بشكل سلس على سطح القمر، في نهاية أبريل، وحال نجاحها ستكون أول مركبة فضائية خاصة تهبط على سطح القمر.

فيما يعتزم المنافسون حاليا إطلاق مهام فضائية إلى القمر، التي ستتخذ طريقًا مباشرًا أكثر، وربما تتغلب بالتالي على مهمة "آي سبيس" إلى سطح القمر.

وتصف شركة "آي سبيس" اليابانية نفسها بأنها تهدف إلى توسيع "مجال العيش للبشرية وتوفير عالم مستدام".

وتعتزم رسم خريطة لموارد القمر للإسراع من وتيرة التنمية الفضائية، مشيرة في موقعها الإلكتروني إلى أن مياه القمر، بشكل خاص، يمكن تكسيرها إلى هيدروجين وأوكسجين، لتوفير الوقود.