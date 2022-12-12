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نيوزيلندا تفرض حظر سفر على أفراد قوات الأمن الإيرانية

ولنجتون - د ب أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:54 م

تعتزم نيوزيلندا فرض حظر سفر على أفراد قوات الأمن الإيرانية، عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها بمقر الشرطة والرد العنيف على الاحتجاجات التي تلتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) في ولنجتون، قولها إن "ما حدث لمهسا أميني لا يمكن تبريره.. ستستمر نيوزيلندا في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، لا سيما المرأة والفتيات".

ووفقا للحكومة، سيطال الحظر في البداية 22 شخصا، وقد يعقب ذلك المزيد.

ويشمل الحظر أفراد شرطة الأخلاق، وقيادة إنفاذ القانون وفيلق الحرس الثوري. ولن يسمح لأي منهم بدخول نيوزيلندا أو الانتقال عبرها.

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