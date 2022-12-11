كوريا الجنوبية تسجل أقل من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 60 ألف إصابة اليوم الأحد، وسط مخاوف من ارتفاع الاصابات في الوقت الذي تدرس فيه البلاد تخفيف قيود استخدام الكمامات داخل الأماكن المغلقة.

وسجلت كوريا الجنوبية 54 ألفا و319 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 52 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 27 مليونا و728 آلفا و482 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 40 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و69 حالة ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 440 حالة، بزيادة 12 حالة عن اليوم السابق