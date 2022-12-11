المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي الليبي لحل الأزمة السياسية

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي الليبي لحل الأزمة السياسية في البلاد.



وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه باتيلي برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث بحثا أهم المستجدات السياسية.



وحث باتيلي كافة الأطراف السياسية إلى الإسراع في التجاوب مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى ضرورة التزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعيا إلى إنجاز أساس دستوري للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.