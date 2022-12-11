لجان بالمحافظات لمراجعة وفحص الأوراق.. ومصدر: متوقع إضافة 7 ملايين مستحق

قال مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، طلعت حسن، إنه سيتم استلام أوراق وطلبات إضافة المواليد من المواطنين أربع فئات على البطاقات التموينية، بدءا من اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك فرز الأوراق، ومن ثم رفض غير المستحقين بعد التأكد من عدم استحقاقهم.

وأضاف حسن، لـ«الشروق»، أنه من المتوقع أن وصول عدد المستفيدين فى محافظة الجيزة إلى نحو نصف مليون مستفيد من الـ4 فئات الجديدة، موضحا أن هناك تعليمات صدرت إلى مكاتب التموين كافة باستلام الأوراق من المواطنين، وسيتم إرسالها للوزارة.

فى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين، لـ«الشروق»، أنه متوقع أن تصل أعداد مواليد الفئات الجديدة التى سيتم اضافتها إلى نحو 7 ملايين مولود مستحق، مشيرا إلى إن مواليد الفئات الأربع هم: «أبناء أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملى كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجته، وأبناء الأسر البديلة، الذين لا يقل أعمارهم عن 4 سنوات«.

وفى جنوب سيناء، قال المحاسب سامى عبدالقادر، وكيل وزارة التموين، إنه جرى تشكيل لجنة لمراجعة وفحص الطلبات الخاصة بإضافة المواليد الجدد، قبل إرسالها إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات بالوزارة، مضيفًا لـ«الشروق» أن الإدارات التموينية كافة بمدن المحافظة تفتح أبوابها من اليوم، لتلقى طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، ويجرى تجميع الطلبات بكل إدارة أسبوعيًا وإرسالها إلى المديرية لمراجعتها والتأكد من صحة المستندات المقدمة.

وعن أهم المستندات الخاصة بالتقديم، أوضح وكيل الوزارة أن كل حالة من الفئات الأربع ترفق المستندات المطلوبة والتى توضح الحالة، ففى حالات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى، يجرى تقديم البرنت الخاص بهم وصورة بطاقة الرقم القومى، وفى حالات الخدمات المتكاملة «ذوى الاحتياجات الخاصة» يقدم كارنيه الخدمات المتكاملة، وزوجات وأبناء الشهداء يجرى تقديم شهادة بذلك.

وقال عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن جميع المكاتب فى المديرية استعدت لتلقى طلبات إضافة المواليد الجديدة للتسجيل بالتموين من اليوم.

وأشار الهابط، فى بيان أمس، إلى أن الفئات المطلوب تسجيلها طبقا لقرار الوزارة هى الأسر الأولى بالرعاية أصحاب معاش «تكافل وكرامة»، وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، والأرامل والمطلقات، مؤكدًا أن جميع الطلبات تقدم لمكاتب التموين وسوف ترسل للوزارة.

أما فى المنيا، أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية استعدت لتنفيذ القرار، بالاستجابة لطلبات الجمهور، وفتح باب قيد المواليد بالبطاقات التموينية، وذلك بجميع مكاتب تموين المحافظة والبالغ عددها ٣٤ مكتبا، مشيرا إلى أن القرار يستهدف التسهيل على المواطنين، مؤكدا أن الحد الأقصى للبطاقة ٤ أفراد فقط.

وأشار إلى أنه أصدر لمكاتب التموين تعليمات بتسريع وتيرة قبول أوراق المواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكتابة التعليمات واضحة بمدخل كل مكتب منعا للتزاحم والفوضى، والتعامل مع الموظفين مباشرة دون وسيط.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه سيتم استقبال أوراق المواطنين المستحقين لإضافة المواليد لبطاقات التموين للفئات المحددة فى 8 مراكز للخدمات التموينية موزعين على الأحياء، وهى مركز خدمة حى غرب، ومركز خدمة حى شرق، ومركز خدمة محرم بك، ومركز خدمة العجمى، ومركز خدمة طوسون، ومركز خدمة أبو قير، ومركز خدمة السيوف.