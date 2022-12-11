نشر محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي، صور جديدة له وهو يتدرب رفقة زملائه اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة ميلان الإيطالي.

وتقام بطولة كأس سوبر دبي 2022، بمشاركة أرسنال وليفربول وليون وميلان، والتي انطلقت يوم 8 ديسمبر الماضي وتستمر حتى يوم 16 الجاري.

وكان شارك النني، الخميس الماضي، في مباراة أرسنال الأولى بالبطولة أمام فريق ليون الفرنسي، منذ بداية المباراة قبل أن يخرج بديلا في الدقيقة 68، باللقاء الذي فاز به المدفعجية بنتيجة 3-0.

وسجل ثلاثية أرسنال كل من جابرييل ماجاليس، إدوارد نيكيتاه وفابيو فييرا فى الدقائق 19، 33 و 39 من زمن اللقاء.

ويلعب أرسنال ضد ميلان، يوم 13 ديسمبر المقبل، على أن يواجه الروسونيري بطل الدوري الإيطالي بالموسم الماضي فريق ليفربول يوم 16 ديسمبر المقبل.

ويظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأحد، خلال مباراة فريقه أمام ليون الفرنسي.