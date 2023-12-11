المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، أنها استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية برشقة صاروخية كبيرة جنوبي مدينة الحسكة في سوريا.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة رشقة صاروخية كبيرة".

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن إصابة القاعدة الأمريكية بشكل مباشر.

كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت سلسلة هجمات على قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل؛ ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وردا على ذلك، قتلت القوات الأمريكية أكثر من 10 من عناصر المقاومة الإسلامية في العراق وإصابت آخرين في هجمات إستهدفت تجمعات للمقاومة الإسلامية في منطقتي ابو غريب غربي بغداد وجرف النصر جنوب غربي بغداد.