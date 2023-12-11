شهدت لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، إقبالا واسعا من المواطنين، مع عودة عملية التصويت من توقفها لراحة بدأت مع الثالثة وحتى الرابعة مساء.

وتلاحظ تعدد الفئات العمرية في طوابير الناخبين من بين الشباب والفتيات، لجانب سيدات وأسر وعائلات حضرت مجتمعة من أجل التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».