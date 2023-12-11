رئيس لجنة الوفدين بلجنة جمرك الإسكندرية: إقبال الوافدين كثيفا ولم يكن متوقعا

قال المستشار وليد عناني، رئيس لجنة الوفدين بلجنة حي الجمرك بالإسكندرية والأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إن الإقبال من الناخبين الوافدين من خارج المحافظة كثيفا ولم يكن متوقعا، وأدلى أمس نحو 1000 ناخب.

وأضاف عناني في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية أن الدعم اللوجيستي، الذي وفرته الدولة وسبل الراحة وقرب اللجان ساهم إلى حد كبير في إقبال الناخبين على العملية الانتخابية، متواقعا زيادة كبيرة في آخر أيام الانتخابات.

وشهدت اللجان إقبالا متوسطا في بداية ثانِ أيام الانتخابات الرئاسية 2042 المستمرة حتى غدا لاختيار رئيس مصر لفترة رئاسية جديدة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا، و533 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 36 لجنة وافدين.