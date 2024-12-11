استقبلت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددا من أطفال ورواد أصدقاء المكتبة من الفروع والأقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين قطاعات وزارة الثقافةالمصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتفقد الأطفال قاعات الاطلاع المختلفة في دار الكتب المصرية ومن بينها قاعة الاطلاع الرئيسية، قاعة الموسيقى، وقاعة الدوريات وغيرها من القاعات المتنوعة، حيث تم الوقوف على الخدمات التي تقدمها قاعات دار الكتب من اطلاع وإتاحة رقمية لوسائط متنوعة من كتب، وصحف ومجلات ومطبوعات فنية وتسجيلات صوتية نادرة.

وجاءت الزيارة تشجيعاً على القراءة والاطلاع وتنمية الوعي الثقافي لدي الأطفال، وتم اختيار دار الكتب والوثائق القومية لمكانتها كحافظة للتراث القومي.