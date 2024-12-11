حددت محكمة جنح مستأنف الوايلي، جلسة 25 ديسمبر الجاري، للحكم في الاستئناف المقدم من أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي على حكم حبسه 3 سنوات في قضية تبديد شيكات.

وفي وقت سابق عاقبت محكمة الجنح اللاعب أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي، بالحبس 3 سنوات غيابيًا مع الشغل بتهمة اختلاس مبلغ 600 ألف جنيه.

وجاء في حيثيات المحكمة، إن المتهم قام باستلام المبلغ النقدي والمملوك للمجنى عليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر إلا أنه اختلسه لنفسه أضرارًا بمالكة وقدم سندا لدعواه صورة ضوئية من إيصال أمانة ثابت به استلام المتهم المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر.

وأضافت الحيثيات أنه تداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمواد الاتهام، ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناً، فقررت المحكمة حجز الدعوى.