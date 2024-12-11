الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على جورجيا بعد التعامل العنيف مع الاحتجاجات

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يهدد الاتحاد الأوروبي الحكومة الجورجية بعقوبات في ضوء "العنف" الذي تعرض له المتظاهرون المؤيدون لأوروبا.

وقالت متحدثة باسم ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بروكسل إن الإجراءات المحتملة ستُناقش في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل.

وأضافت أن العنف ليس حلا لمطالب المتظاهرين بمستقبل ديمقراطي وأوروبي لجورجيا.



ولم تحدد المتحدثة في البداية نوع العقوبات التي تتم مناقشتها. وقد تشمل الإجراءات المحتملة فرض حظر سفر في الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة وتجميد الأصول الموجودة داخل الاتحاد.



وفيما يتعلق بالتطورات الحالية في الجمهورية الواقعة في جنوب القوقاز والمجاورة لروسيا، أشارت تصريحات المتحدثة إلى أنه منذ ما يقرب من أسبوعين، يواجه المواطنون الجورجيون "عنفا وحشيا وغير قانوني" من الشرطة خلال احتجاجاتهم.