دعا النائب مصطفى بكري، إلى طرد سفير حكومة الوفاق الليبية من القاهرة، واعتماد سفير للحكومة الليبية المؤقتة بدلا منه.

ورحب بكري، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قائلا: "تحية وتقدير للمستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، وأهلا بكم في بلدكم الثاني".

وأضاف: "نوجه التحية والتقدير إلى جيش ليبيا الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر". وواصل: "على مصر أن تطرد سفير السراج (في إشارة لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج) من هنا، وأن يتم اعتماد سفير الحكومة الليبية المؤقتة، وأن يعترف مجلس النواب بمذابح الأرمن التي ارتكبها العثمانيون وراح ضحيتها مليون ونصف".

وتابع: "كثير من البرلمانات اعترفت بمذابح الأرمن، الدعم كل الدعم في مواجهة الإرهاب، وتحية لجيش مصر العظيم الذي أعطى رسائل واضحة، لكل من يحاول المساس بأمن مصر وليبيا والأمن القومي العربي".