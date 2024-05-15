 أطلق عليه النار .. وزارة داخلية سلوفاكيا تؤكد تعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال - بوابة الشروق
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أطلق عليه النار .. وزارة داخلية سلوفاكيا تؤكد تعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال

وكالات
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 5:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 5:27 م

تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "دينيك إن ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

وقال مدير المستشفى في هذه البلدة، إنه يجري نقل رئيس الوزراء إلى العاصمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، أكدت وزارة داخلية سلوفاكيا تعرض فيكو لمحاولة "اغتيال".

وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أنا أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسئول".

من جهتها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.

 

 


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