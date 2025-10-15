عائلات الرهائن الإسرائيليين يطالبون بإعادة جثث القتلى

طالب أقارب الرهائن الذين أطلقت حركة حماس سراحهم مؤخرا بأن تستمر المعركة حتى يتم إعادة جثث الرهائن المتبقين الذين قتلوا في قطاع غزة.

وقال والد عمري ميران، الذي تم إطلاق سراحه أمس الاثنين، للصحفيين في مستشفى تل أبيب إنه واجب أخلاقي أن تتم مواصلة دعم العائلات الأخرى التي لم تتم إعادة جثث أقاربها الموتى إلى إسرائيل لدفنهم بشكل كريم.

ودعا داني ميران الحكومة الإسرائيلية إلى الإصرار على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت المرحلة الأولى منها الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، الأحياء والموتى.

وقال داني ميران اليوم الثلاثاء إن هذه المرحلة يجب أن تكتمل قبل اتخاذ المزيد من الخطوات. ولن نجد السلام إلا بعد عودة آخر رهينة".