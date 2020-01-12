هديل هلال

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة لا تصدر الغاز الطبيعي ولديها اكتفاء ذاتي ولا تدعمه إطلاقًا بأي صورة من الصور، سواء في المنازل أو المصانع، لافتًا إلى أن الدعم متعلق بأسطوانة الغاز «الأنبوبة» فقط.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن الوزارة أوصلت الغاز إلى المنازل بمعدلات غير مسبوقة، مشيرًا إلى توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة في السنة، أي بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في الشهر.

وأشار إلى أن إيصال الغاز وإيقاف الأنبوبة يوفر دعمًا للدولة، ذاكرًا أنه وفقًا للخطة قامت الوزارة بتغطية المدن الرئيسية وتنطلق لتغطية المراكز والقرى، واهتمامها بالسير وفقًا لمتطلبات الأمن والسلامة في مناطق بها هذه المعايير.

ولفت إلى أن خطوة استئناف تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الأنابيب كان هامًا، معقبًا: «في فترة الانقطاع كانت مشكلة وتسببت في إحراج مع الدولة الشقيقة».