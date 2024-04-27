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الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للرجال الطائرة

علي البحيري
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 8:27 م | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 8:27 م

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر ، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت،  بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 -17

25 -21

25 -22

25 21

15 -11

من المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك"  الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غداً الأحد.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديراً فنياً ، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً ، محمد علي مدربأ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.


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