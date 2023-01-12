تحرير 273 محضر عدم إعلان عن الأسعار في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملات تموينية مكثفة بمختلف القرى والمراكز.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 467 محضرًا تموينيًا تضمنت 194 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و273 محضرًا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وكذا مخالفات أخرى وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات، تحرير محضر جنح رقم 556 لسنة 2023 بشبين الكوم ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية قرية الماي، وبحوزته 10 أطنان نخالة خشنة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين جنح أرقام 363، 411 بمنوف، ضد أصحاب محلات لتجارة وبيع السلع الغذائية وضبط كمية قدرها 200 كيلو أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر جنح رقم 420 ضد المدير المسؤول لمخبز بلدي بناحية زرقان بمركز تلا، لتجميعه 201 بطاقة تموينية، ومحضر رقم 421 ضد صاحب مخبز ومدير مسؤول بناحية كفر ميت أبو الكوم لقيامه بتجميع 97 بطاقة تموينية.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمنافذ وكل المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك.

كما وجه بالتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد أنه لن يسمح بأي تلاعب أو ممارسات مخالفة من شأنها استغلال المواطنين.